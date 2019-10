Quoi de plus beau que de faire réapparaitre le sourire sur le visage d’un enfant malade ou d’une personne âgée ? C’est à ce challenge que s’attaquent les Clowns Stéthoscopes, une association de 13 clowns professionnels qui interviennent régulièrement à l’hôpital des enfants et dans des établissements pour personnes âgées.

En pédiatrie, les clowns offrent des moments de joie aux enfants hospitalisés et à leurs familles pour mieux supporter l’épreuve de l’hospitalisation. Leur présence permet aux proches de porter un autre regard sur la maladie et offre des moments de détente aux équipes soignantes. Lors de leurs présences dans les unités de soins pédiatriques du CHU de Bordeaux, ils rencontrent chaque année 3000 enfants et familles.

En gériatrie, leurs interventions, en duo et en improvisation, sont ciblées, adaptées à chaque personne rencontrée dans des circonstances de maladie d’Alzheimer ou de fin de vie.

Une de ces clowns nous présente son action dans « Regard santé » le mercredi 13 novembre à 11h30 et le dimanche 17 novembre à 11h00 puis disponible en écoute différée à partir de la page Internet de l'émission.

Ils organisent leur campagne de dons du 16 novembre au 15 janvier. Plus de renseignements sur le site www.lesclownsstethoscopes.fr et on peut contacter l’association au 05 24 07 59 91 ou par mail :

contact@lesclownsstethoscopes.fr