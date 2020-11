Les compagnons dépanneurs

L'asbl Compagnons Dépanneurs a comme objectif de permettre aux personnes les plus démunies de vivre dans un cadre décent.



Elle est composée majoritairement de bénévoles qui effectuent, pour des personnes précarisées, des petits travaux de réparation, de rénovation ou d’entretien dans leur logement. Les Compagnons réalisent également des déménagements et fournissent des meubles et objets de première nécessité.



