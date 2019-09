Les couverts d'atouts ! (2/5)

Nous sommes de nouveau avec Nicolas Leffray à Luçay-le-Mâle, dans l'Indre. Il nous fait découvrir ce que sont les couverts en interculture. Quel est l'intérêt pour un agriculteur d'utiliser cette technique ? De plus en plus d'agriculteurs essaient les couverts végétaux entre leurs cultures pour mieux valoriser les sols et permettre une agriculture plus durable qui permette de réduire les apports d’engrais ou de produits phytosanitaires.



Notez que la chambre d'agriculture de l'Indre propose un temps de réflexion sur ce sujet ce jeudi 19 septembre, à Ecueillé : rendez-vous à 13h30 à La Poterie, c'est ouvert à tous les agriculteurs. Renseignements auprès de la chambre d'agriculture de l'Indre.