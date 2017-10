Les criminels sont des victimes

Le terrorisme islamiste n’existe pas, il faut que vous le sachiez. Si – sans exception sauf une (celle d’Anders Breivik en Norvège) – tous les auteurs de tuerie en Europe depuis trente ans sont musulmans ou convertis à l’islam, c’est qu’ils sont des victimes, pas des terroristes.

Ils assument l’héritage des victimes de l’esclavagisme (pas celui des Arabes, celui des Européens), du colonialisme, ils sont le fruit de l’humiliation, de la discrimination, du racisme, des violences policières, du sionisme, de la misère des banlieues, et j’en passe… Et tant pis si la plupart des auteurs d’attentats ne sont pas issus de classes défavorisées.

La victimisation, c’est l’argument ultime de ceux - intellectuels ou idéologues - que l’on appelle les « islamo-gauchistes », lorsque le déni ne tient plus, quand les bobards sur les loups solitaires ou les déséquilibrés ne convainquent plus personne, quand on devine les noms effacés dans les communiqués officiels, dans les journaux et sur les ondes.

Parce que ce sont des victimes, leur statut justifie tous leurs crimes, d’ailleurs jamais reconnus comme tels mais considérés comme des « excès ». Cela justifie implicitement qu’ils assassinent des caricaturistes, qu’ils tuent des écoliers juifs et des militaires ou des policiers, qu’ils égorgent un prêtre d’une autre religion, qu’ils écrasent de paisibles promeneurs ou mitraillent le public d’un concert de rock.

Parce que ce sont des victimes, ...