Les déchets en question

Avec l'avènement de la grande distribution et la surconsommation, la nature de nos déchets et ses conséquences sur l’environnement ont bien évolué au fil du temps.

Dans le cadre de la semaine Européenne de Réduction de Déchets, du 16 au 24 novembre, Alain Marchal nous invite à observer notre comportement d’un peu plus près et nous propose un inventaire de bons gestes et autres solutions pour réduire notre impact.