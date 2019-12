Dans une chronique précédente consacrée au film Hors-normes, j’avais évoqué ces discrètes Arches de Noé qui existent au cœur de nos banlieues.

Il en existe d’autres que l’on connaît peu, ainsi les Demeures des Sources Vives qui accueillent des personnes en fragilité psychique. Savez-vous que l’on compte plus de 2 millions de personnes en fragilité psychique dans notre pays ? Et que ce nombre augmente sans cesse…Et qu’il existe très peu de lieux d’accueil pour ces personnes qui sortent de l’hôpital et sont le plus souvent obligées de vivre seules. Ces personnes sont souvent incapables de vivre seules, elles ont beaucoup de difficultés à se lever le matin, chaque chose à faire leur demande un effort extrème, leur rythme de vie très ralenti n’est pas adapté à notre vie moderne trépidante… d’où un risque d’isolement et de dépression.