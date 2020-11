Les dieux et les inutiles

Notre époque qui vit la dictature de l’instant pour faire oublier le temps présent, recèle de prises de positions multiples et variées qui annoncent le futur sans que le grand public y soit le moins du monde associé.

Pour preuve, cette conférence organisée par la député Amélie de Montchalin (pas encore devenue ministre) devant des étudiants de l’école Polytechnique, Supélec et Normale Sup à Paris. La fine fleur des dirigeants de demain.

Le thème choisi pour cette conférence est « l’homme augmenté » dans le cadre d’une réflexion approfondie sur le transhumanisme.