Les douceurs récréatives

C’est pour nous comme pour beaucoup de structures, une rentrée pas comme les autres qui se met en place. En effet le confinement à isoler beaucoup de personnes et a rendu les contacts plus difficiles. Lors du confinement, le territoire 37/41 a mis en place plusieurs projets permettant de garder le lien notamment : une chaîne téléphonique réalisant 350 appels par semaine, des livrets numériques et des appels réalisés par les étudiants de fac de musicologie auprès des adhérents isolés. La délégation d’Indre-et-Loire essaye, depuis le déconfinement, de mettre en place de nouvelles façons de rétablir le lien avec les adhérents tout en respectant les mesures sanitaires obligatoires. Un projet a pu ressortir particulièrement du lot, il s’agit des douceurs récréatives.

Réalisation: Lena Hervé