Les échappées belles d'Ismaël Khelifa

Après une formation en journalisme, puis en cinéma, il se lance dans l’écriture avec sa première pièce de théâtre, L’Enfant et l’horizon, en 2007, qu’il interprète et met en scène. En 2010, Ismaël Khelifa devient guide naturaliste et conférencier, spécialisé dans les régions polaires. Après un passage à la radio à Radio France (de 1999 à 2005), puis à France Inter (de 2003 à 2006), il se lance à la télévision avec Rendez-vous en terre inconnue en 2012, émission pour laquelle il participe à l’écriture et au développement. En janvier 2019, il remplace Raphaël de Casabianca dans l’émission Échappées belles sur France 5. En septembre 2019, il publie La Vie simple, chez First Éditions.

Invitations au voyage : comment partir à la découverte des autres et du monde a changé nos vies aux éditions est le livre de l'émission, toujours aux Editions First : Sophie Jovillard, Jérôme Pitorin et Ismaël Khelifa, les trois animateurs de l'émission, se sont livrés et racontent leurs expériences de voyages, leurs émotions, leurs souvenirs d'enfance liés à l'ailleurs. Mais aussi ce qui a déclenché cette passion de partir découvrir le monde, d'aller à la rencontre des autres, des cultures, des cuisines.