Les effets du confinement

Cette semaine, nous nous penchons sur une étude qui montre l'impact du confinement sur notre alimentation. Prise de poids chez plus de la moitié des français, volonté de revenir à une alimentation plus équilibrée après le confinement, hausse du fait maison et montée de l'intérêt pour des ressources locales mais aussi augmentation de la charge de la préparation des repas pour les femmes. Voyons un peu ce que le confinement nous a fait...