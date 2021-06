Les enfants de Notre-Dame de Paule Amblard

Née le 18 octobre 1963 à Neuilly-sur-Seine. Écrivain et historienne de l’art, elle a enseigné pendant plusieurs années, à l'École cathédrale de Paris, spécialisée dans l’enseignement de la pensée chrétienne. Elle poursuit cette activité d’enseignement lors de ses nombreuses conférences. Paule Amblard collabore à l'écriture et à la réalisation de productions sur des thèmes bibliques et la vie des saints destinés aux enfants, à travers des livres audio et des dessins animés. Depuis plusieurs années, elle écrit également des articles dans nombre de revues et journaux Le Monde des religions, Le Monde de la Bible, Témoignage chrétien et Magnificat.



J’avais envie de raconter une histoire romanesque avec une dimension spirituelle. J’aime la forme des contes qui cachent, sous le récit, une symbolique profonde. Il fallait que j’entraîne le lecteur dans une aventure qui soit un voyage à la fois lointain et intérieur. J’ai choisi le décor du Moyen Âge pour raconter l’histoire de trois jeunes personnages Agathe, Hélix et Eliezer qui voient leurs destins liés à la suite d’un accident. Les voilà entraînés dans une suite éperdue de rebondissements, qui se révèle tout à la fois quête intérieure et affrontement contre des forces hostiles, recherche de soi-même et traversée de la nuit, entre douceur et violence. Dans le Paris du Moyen Âge, cité lumineuse et inquiétante, où se côtoient marchands et truands, alchimistes et recluses, mendiants et enlumineurs, il s’agit de faire face au danger, de se construire, de trouver des raisons de vivre et d’aimer.