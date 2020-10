Les équipes populaires : présentation

Des personnes qui veulent se mettre en mouvement pour œuvrer à une société d’égalité et de justice sociale.. Les Equipes Populaires organisent des groupes d’action locale ou de réflexion. Il en existe environ 120 en Communauté française. Chaque groupe choisit, en toute autonomie, de se mobiliser sur des situations ou des thématiques de travail, selon les réalités rencontrées. Il peut s’agir de projets de quartier, de questions communales, d’enjeux de service public, d’espaces d’échange et de parole, de groupes d’études, ou de toute autre groupe dont le but est d’agir pour plus d’égalité, de démocratie et de justice sociale.