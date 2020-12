Les ermites de Marie (2e volet)

Au fil des années et après de grandes épreuves, les vocations s’étaient raréfiées et le nombre des dernières sœurs ermites s’était réduit comme une peau de chagrin. Seules 4 sœurs âgées de 85 à 96 ans demeuraient encore dans ce lieu, poursuivant avec fidélité leur vie semi-érémitique et se posant avec angoisse la question de leur avenir et celui de leur communauté...

Car ici encore, et vous le verrez, la question de la fidélité demeure comme une pierre d’angle pour reconstruire l’avenir.