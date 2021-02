Les étudiants malvoyants

Aujourd'hui, nous recevons Madame Danielle Rénier qui est très impliquée en Touraine pour la cause des personnes handicapées.

Malvoyante elle-même, elle siège à la MDPH et est membre active de plusieurs associations relatives aux déficiences visuelles; elle enseigne le Braille pour les adultes bénévolement à Valentin Haüy.



Dans cette émission, Madame Rénier abordera avec nous la situation des étudiants malvoyants. Elle nous confira les problématiques auxquelles ils peuvent être confrontés en général et pendant cette période d'isolement social engendrée par la pandémie dont les étudiants d'autant plus handicapés et plus particulièrement malvoyants sont parmi les premiers à en pâtir.