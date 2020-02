Les femmes et le pouvoir

Invitée : Eliane Viennot, professeure émérite de littérature de la Renaissance, Membre de l'Institut Universitaire de France. Elle a enseigné la langue et la littérature française dans des Universités américaines mais aussi françaises. Elle dirige 2 collections aux Publications de l'Université de Saint-Etienne :"la cité des dames" pour recueillir les écrits des femmes de l'Ancien Régime et " l'école des genres" pour développer l'étude de ce domaine de recherche.







Prendre le dossier des femmes et du pouvoir et le soumettre aux questionnements conjoints de l'histoire politique et culturelle d'une part et de l'histoire et du genre d'autre part, c'est une façon de revoir la question des coulisses du pouvoir, toujours d'actualité aujourd'hui, et de s'interroger sur le poids réel ou fantasmé de l'entourage des "princes".