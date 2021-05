Les fraises

Aujourd'hui, on ne parle plus de fraises des bois mais de fraises tout simplement... enfin tout simplement pour un fruit qui peut donner là plusieurs centaines d'arômes. Venus du Chili ou de Plougastel, Marie-Hélène Baylac reveint sur l'histoire de la fraise, de la meilleue façon de la déguster et évidemment, l'on évoquera aussi la gariguette...