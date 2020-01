Les Français aiment les patates

La pomme de terre, plus communément appelée " la patate " a depuis longtemps la faveur des Français. Qui non content d'en être les premiers producteurs au monde, l'accommode à toute les sauces, à l'eau ou à la vapeur, au four, en purée, rissolées et même en frites. Pourquoi cet engouement pour la patate ? Yanne Boloh nous propose un début d'explication.