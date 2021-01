Les Français ont renforcé leurs achats de légumes en conserve et surgelés l’an dernier et annoncent vouloir poursuivre cette orientation. La production française est organisée pour beaucoup par contractualisation entre les cultivateurs et les transformateurs. Ces derniers ont pu réorienter une partie des productions destinées à la restauration hors domicile, toujours fermée, mais l’ajustement n’est pas toujours très simple. Toutefois, l’interprofession Unilet assure que la filière va tenir bon.