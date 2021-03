Les garçons glaciers profitent de la crise pour se réinventer

Que diriez-vous d'une pause rafraîchissante. Cette semaine, dans Produit en Anjou, focus sur Les Garçons Glaciers. L'idée née de l'imagination de trois amis d'enfance est aujourd'hui portée par François Blourde. Après avoir travaillé comme commercial auprès d'artisans, le président de la structure s'est formé au métier de glacier et a lancé sa marque à l'été 2018. Très vite le succès est au rendez-vous et malgré la crise que traverse actuellement les métiers de bouche, la jeune entreprise se veut optimiste pour l'avenir et développe de nouveaux projets. François Blourde au micro de Bastien Lallier.