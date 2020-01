Les groupes conviviaux au Secours Catholique

Combattre la solitude, partager une activité, une sortie, un repas, une confidence ou tout simplement être ensemble.

C'est l'objectif des groupes de convivialité du Secours Catholique.

A côté de la Fraternité, la convivialité est l’un des axes forts du Secours Catholique.

De prime abord, on pourrait s’interroger : pourquoi, face à des inégalités sociales si fortes, développer des actions qui ne résolvent en rien la pauvreté économique des personnes ?

En quoi, simplement promouvoir les rencontres, ouvrir des lieux de vie, peut changer la société ?

Cette action, pleinement intégrée dans la démarche globale du SCCF, s’appuie sur la conviction que ces groupes participent à faire advenir une société plus juste, plus hospitalière, plus inclusive. Un meilleur vivre ensemble.

Les deux invités sur le plateau de SOLICAP :

Marie-Christine Lemaire, bénévole référente du groupe convivial de Tours Centre

Fathia, membre du groupe.