En plein air et sur la terrasse du Novotel à Chateaucreux, elle a récemment réuni les jeunes ambassadeurs venus de nombreux pays étrangers pour terminer leurs études à Saint-Etienne et leurs parrains qui leur font découvrir les richesses économiques et culturelles de chez nous.

L'occasion de leur remettre des cadeaux et pour certains des ordinateurs destinés à faciliter leur vie quotidienne. L'occasion pour les élus de se féliciter de la réussite de programme pour le rayonnement de notre territoire. L'occasion enfin pour le président de l'antenne stéphanoise et pour le président de l'association au niveau régional de partager le sens de leur engagement humain au service de ces jeunes !

Une réalisation de Jean-Marc Chazot