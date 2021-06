Les Jeunes Chambres Economiques fourmillent d'idées !

Un livre de cuisine, un projet de ramassage de déchets et une découverte du centre-ville pour les étudiants, des poules en entreprise, plus de végétation dans les centres médico-sociaux ...



Les Jeunes Chambres Economiques de Bourges et Châteauroux ne manquent pas d'idées ! Retour sur quelques unes de leurs actions, passées et à venir, dans "La Parenthèse Citoyenne" coanimée par Julie Cazal & Charly Pirot.