Les jeunes s'engagent de plus en plus pour l'environnement

Ils s'appellent Emma, Dylan et Mehdi et se sont engagés dans un service civique pour accomplir une mission en lien avec la protection de la planète.



Ils sont encadrés par l'association Unis-Cité à Bourges et chacun d'eux témoigne aujourd'hui de son parcours : comment la mission leur a permis d'évoluer sur les questions environnementales.