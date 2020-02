Les Jeux paralympiques de Paris 2024 : Comment faire pour y participer, en tant qu'athlète, que bénévoles ? 4e édition de la Semaine Olympique et Paralympique, moment clé pour éveiller les élèves aux bienfaits de la pratique sportive régulière, les sensibiliser aux valeurs du sport, de l'Olympisme et du Mouvement paralympique, changer leur regard sur le handicap et les encourager à l'engagement bénévole et citoyen.

On en parle avec Timothée Quesada, chargé de mission au Comité Handisport de l'Aude, Lucille Viesse, service civique au sein du comité et Romain Fantaccino, bénévole au comité et secrétaire de l'association "Tous Ex Aequo".