Les logements étudiants

Trouver un logement à louer quand on est étudiant est parfois plus difficile que d'obtenir son diplôme : prix exorbitants, compétition acharnée entre candidats, dossier béton exigé par les propriétaires… Pour dénicher un toit à la mesure de ses moyens, il faut donc s’armer d’une bonne dose de persévérance et surtout être vigilant.



On fait le point aujourd'hui avec Paul André de L'UFC Que Choisir de la Sarthe, il est au micro d'Aurélie Dupont.