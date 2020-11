Les magasins Hard-Discount

Le Hard-Discount est plus que jamais tendance. Ses enseignes, plus populaires que jamais, ont mis au point un modèle économique viable avec des produits d'appel à des prix imbattables. L'UFC Que choisir de la Sarthe a enquêté sur ce modèle commercial de plus en plus plébiscité. Retour sur cette enquête avec Pascale et Pierre Besnard, de l'UFC Que Choisir de la Sarthe.