Les marchés nomades

Une association est née il y a peu de temps, son objectif : mettre en valeur les producteurs locaux, valoriser un retour une agriculture artisanal et proposer le tout sur des marchés nomades.

Pour en parler Morgane Le Méhauté secrétaire de l'asociation "Marché Nomade" et Estelle Laville, qui en est la trésorière au micro d'Arthur Roudaut.

Pour plus d'informations rendez-vous sur : https://www.facebook.com/107307817353928/posts/131204874964222/