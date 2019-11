Les maths c'est un jeu !

Nombreux sont ceux que les mathématiques rebutent...et pourtant c'est le même principe que les jeux d'évasion si à la mode actuellement. Et si on les apprenait autrement ?

Au collège Rambaud de Labrède, une professeure de mathématiques tente de désacraliser cette matière à partir de jeux et d'énigmes à résoudre.

Nous le découvrons mercredi 27 novembre à 19h15 au micro de Danielle Lacoste et d'Ina Bourreille dans « Paroles d'écoles », l'émission qui donne la parole aux élèves et enseignants d'établissements de l'Enseignement Catholique de Gironde autour de projets pédagogiques qui y sont menés.

