Les médias le monde et moi : en public

A l'occasion des 30 ans de RCF Drôme, ce mercredi, nous avons diffusé le film d'Anne Sophie Novel en sa présence " les médias le monde et moi" Un film qui retransmet le contxte médiatique actuel et la perte de confiance des citoyens dans les médias, le remise en question de certains d'entre eux. La projection a été suivie d'un échange animé par Philippe Lansac de RCF National que nous vous proposons d'écouter ...