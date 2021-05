Les nouvelles aventures d’une instit’ survoltée et passionnée Originaire d'Angers, Emy Bill

LE PLUS BEAU MÉTIER DU MONDE… OU PRESQUE !

Institutrice, un métier de rêve ? Euh… pas toujours. Dans cette bande dessinée, Emy Bill qui est « professeure des écoles » comme on dit maintenant, dévoile la vraie vie d’une enseignante. Avec un humour - parfois noir - et une immense tendresse, elle raconte son quotidien. Certes, elle apprend à ses petits anges à compter et à écrire. Mais elle passe aussi beaucoup de temps à jouer les gendarmes pour rétablir l’ordre dans sa classe, à la graphologue pour décrypter les écritures en pattes de mouche ou à l’infirmière pour soigner les petits bobos des uns et des autres… Et contrairement aux idées reçues, être instit’ n’est pas un métier de tout repos. Emy est souvent surbookée, frôlant presque le burn-out. Et pourtant, malgré ses petits élèves qui lui en font voir des vertes et des pas mûres, son métier, elle l’adore !