Les nuits en pointillés...Comment ne pas craquer?

Marine nous parle de sa petite Noa de 18 mois qui est très longue à s’endormir et qui réveille ses parents toutes les nuits.

En dehors de cela elle est facile, elle joue bien, n’a pas de problème de séparation, elle dort très bien à la sieste. Mais moi, nous dit Marine je n’en peux plus, il faut que cela s’arrête car il m’arrive de m’énerver pendant la journée.



Ne vous culpabilisez pas Marine pour votre énervement ! Qui n’est pas nerveux quand Il manque de sommeil ?

Mais vous avez raison, il faut que cela s’arrête !



Alors comment arrêter les nuits en pointillé ?

Parlons aujourd’hui de l’endormissement.

Et puis nous verrons le réveil nocturne dans une autre émission.

Vous avez sans doute mis en place de petits rituels : les dents, le pot, la comptine…

Ces rituels sont importants, les petits enfants aiment la routine, tellement rassurante. Nous l’avons déjà dit « Si telle chose arrive toujours après telle autre » l’enfant acquiert une « sécurité interne ».

Alors bien avant le coucher on peut conforter l’enfant. Les choses doivent s’enchainer dans le calme.



Cela commence par le bain, moment de détente et le diner suit, il peut ne pas être prêt mais ce n’est plus le moment de l’activité motrice alors l’enfant va attendre dans sa chaise haute avec un crouton de pain, un petit livre, une petite musique ou en écoutant vos paroles te voilà tout propre, je prépare ton bon… diner et après ce sera le bon… dodo. Noa participera et terminera votre phrase « dodo ». Une conversation qui est déjà une petite comptine.

Après le diner c’est le temps de la prière, puis le lavage des dents, le pipi, la petite gorgée d’eau qui rassure… L’ordre n’est pas important mais vous l’avez compris, ce qui aide l’enfant c’est que ce soit toujours le même. Et après on va faire un bon… dodo ! avec… doudou et l’histoire (toujours la même, c’est souvent ce que demande les petits, ce n’est plus le temps de la découverte ou des apprentissages.

Cela ne marche pas toujours !

En effet et il peut y avoir plusieurs raisons à cela.

La fatigue de la journée est là pour tout le monde, les grands frères et sœurs peuvent vous accaparer, il y a ceci ou cela à préparer pour l’école des grands, la soupe qui n’est pas prête…

Pouvez-vous faire en sorte que le téléphone ne s’invite pas en plus pendant ce « coup de feu » de fin de journée ? Ce doit être un temps calme et de disponibilité, un temps sans surprise…

Une autre raison vient aussi de l’affirmation de votre petite Noa. Retrouver son « dodo » était un besoin même si elle pleurait un peu, l’endormissement arrivait vite. Maintenant Noa sait qu’elle peut exiger de vous faire revenir, elle a envie de rester avec vous.

Bébé elle avait besoin de vos bras, votre regard l’a ensuite portée et maintenant c’est le langage qui est connexion.

Alors dites à votre enfant quelque chose comme : « Après le livre on éteindra la lumière et je te ferai un dernier câlin parce que « la nuit on dort » Papa et Maman vont diner, c’est leur tour et puis ils vont dormir aussi. C’est comme cela. On sait que tu es là. Tu es bien avec ton Doudou, tu vas bien dormir."

Vous pouvez dire tout cela en caressant le crane de votre enfant et voilà « bon dodo ».

Créez le discours qui vous convient, il sera toujours le même et dites-le calmement à Noa mais avec conviction.



Une troisième raison peut venir de vous. Vous savez bien que je ne veux pas vous culpabiliser mais au contraire vous déculpabiliser de ne pas vous sentir assez présente auprès de votre petite fille. Vous avez été séparés pendant la journée par le travail, par toutes sortes d’activités, par la préoccupation des autres enfants. Alors accepter de « lâcher » du temps à l’enfant, ça déculpabilise, vous n’avez pas vraiment envie de la frustrer. C’est douloureux de ne pas être « en bon terme » avant la nuit… Noa sent tout cela et en joue. A vous d’être déterminée, et que Noa le sente.



Après tout ce que vous aurez mis en place, confortée par le même discours du Papa, si elle appelle, pleure ne revenez pas dans la chambre : reprenez les mots « la nuit on dort », « c’est fini les jeux » « tu les retrouveras demain ».

Je comparerais le coucher à la messe. Toute proportion gardée bien sûr ! Il y a une succession de rituels, une liturgie qui est respectée, « quand la messe est dite » vous viendrait-il de demander au prêtre un petit « Gloria » supplémentaire ?

La liturgie du coucher et ses rituels est terminée. Oui la nuit on dort !