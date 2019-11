Les objets connectés envahissent d’ores et déjà notre quotidien et ce n’est qu’un début (téléviseurs, bracelets pour le sport, montres, matériel de vidéosurveillance, lave-linge, thermostats…) et tous les domaines (santé, sécurité, hygiène, sport…) de la vie courante sont ou seront concernés.



Mais si tous ses objets connectés sont fait avant tout pour nous faciliter la vie ou encore assurer notre sécurité, des questions demeurent en ce qui concerne notre vie privée. Début d'explications, en compagnie de Christian Goujon de l'UFC Que Choisir de la Sarthe. Il est au micro de Françoise Grimard.