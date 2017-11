Les offres du mardi 14 novembre

Offre 060PRRK : ouvrier viticole spécialisé ou qualifié

Vous effectuez la taille sur le secteur de Trépail (23 kms de reims/chalons/epernay) sur une surface de 3 hectares.

Vous maîtrisez **impérativement** taille Chablis.

Vous travaillez en équipe avec une autre personne.

Travail rémunéré à l'heure à 11.76€, à négocier selon expérience.

Diplôme de taille souhaité.

Poste à pourvoir de suite, pour 3 mois.

Experience 2 ans en taille





063DXVC :Responsable Surveillance

Vous supervisez et coordonnez l'équipe de surveillance de LA RIC.

Sous l'autorité du Directeur du service maîtrise d'ouvrage patrimoine, et par délégation de son Adjoint, vous exercerez les missions suivants :

- Intervenir en appui des surveillants dans l'intégralité de leurs missions

- Prendre en charge a médiation des conflits de voisinage après l'intervention infructueuse du surveillant

- Garantir un sentiment de sécurité dans les quartiers

- Intervenir en matière de prévention et de sécurité des personnes et des biens

- Contrôler la bonne exécution des contrats d'entretien (ménages ...)

- Coordonner le bon suivi des travaux dans les logements et communs

- Assurer le suivi du traitement des réclamations

- Assurer et développer un partenariat avec les intervenants sur les quartiers (police, centres sociaux et culturels, associations ...)

Astreintes techniques soir et week-end, suivant planning. Domiciliation sur Châlons impérative.





Assistant(E) RH

Gestion du personnel et des dossiers de suivi administratifs (mutuelle), gestion de la paie, Edition des certificats de travail.

Poste à pourvoir temps partiel 17h30 hebdo

Salaire selon qualification et experience . bac+2 minimum. Pris de poste immédiate.