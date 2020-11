Les pâtes, un aliment universel

Le 25 octobre, c’était la journée mondiale des pâtes. A cette occasion, la fédération italienne a commandité une étude internationale qui montre que si les italiens restent les champions du monde avec 23 kg de pâtes consommés par personne et par an, les américains avec 9kg et les français comme les allemands avec leurs 8 kg par personne et par an sont également de grands amateurs.