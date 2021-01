Les "Paysages "de Raphaële Lannadère

Comme nom d’artiste, elle a choisi L. Avec ce simple L, Raphaële Lannadère, qui aime les clins d’œil, en fait plusieurs : à sa féminité (elle), aux littéraires (qui passent le bac, série L), aux initiales (comment ne pas penser à M, autre chanteur à facettes ?), et enfin aux envolées vocales et poétiques qu’elle affectionne.

«Paysages» est un disque solaire et ardent : Réalisé avec la complicité de Clément Ducol, il renoue avec l’esprit et la lettre L qui abondaient dans «Initiale», son premier album la révélant il y a dix ans déjà.Le souffle de L, si particulier, sa voix si sûre et si fragile à la fois envoûte.Ses «Paysages» a une écriture précise et raffinée d'une douceur incomparable. Les échappées belles, voyages au long cours et points de vue se succèdent au gré de la plénitude des cordes (deux violoncelles, une guitare), d’une batterie recomposée avec élégance, et de quelques synthés. C’est cette même couleur musicale que l’on retrouve sur scène où L s’entoure de ses quatre musiciens et compagnons de route, dans un spectacle créé sous le regard artistique de Thomas Jolly et subtilement éclairé par Antoine Travert,créateur lumière du spectacle « Le jardin de silence ».La mélancolie du temps qui file, les orages anciens, tout n’est pas est oublié, mais tout est apaisé, tout passe, la vie de L en titres langoureux efface les rancunes et même les douleurs. L’espoir est solidement ancré dans «Paysages» où le soleil se lève, modelé dans l’argile et la pierre d’une grande Chanson. Il est écrit en filigrane dans les luttes, l’honneur et l’espérance.