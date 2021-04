Les Pensées de Pascal ...Vincent

Pascal Vincent a quitté sa Suisse natale en 1989 pour venir se former au Cours Florent à Paris. C’est là qu’il rencontre ceux avec qui il va co-fonder les Robins des Bois qui, après leur spectacle « Robins des Bois d’à peu près Alexandre Dumas », joueront plus de 2 000 sketchs dans « la Grosse Emission » sur la chaine Comédie, avant de continuer leur aventure télévisuelle sur Canal+ (Nulle Part Ailleurs, La Cape et l’Epée).

Au cinéma, il tourne entre autres sous la direction d’Alain Chabat RRRrrr, Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, avec Olivier Baroux L’Italien, et Alexandre Astier Les Tuche 1 et Kaamelott où il campe le personnage de Urgan l’homme goujon. Il tourne plusieurs séries télé. Pour la scène, il a écrit et joue 2 one man show. En 2019 il co-écrit « Que la vie est simple quand elle n’est pas compliquée ! » un spectacle joué au théâtre Boulimie de Lausanne.

Un concentré d'humour

« Les pensées de Pascal (l’autre !) est le premier livre de Pascal Vincent : « - Parler la bouche pleine n’est pas plus impoli que de parler la tête vide ! - Mieux vaut être un chaînon manquant qu’un chaînon manqué. - Le narcissisme va droit dans le mur… dès lors qu’il y a un miroir posé dessus. - Il faut soussouffrir pour être bobo. »

Tautologies, parataxes, lapalissades et autres jeux de mots. Compilation d’axiomes comiques et de drôleries, ce concentré d’humour se déguste par petites bouchées, pensée après pensée. Avec un avant-propos d’Alexandre Astier.