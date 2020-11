Les petites leçons de vie d'Eric Emmanuel Schmitt

Né en 1960, Eric Emmanuel Schmitt est normalien et agrégé de philosophie : Après quelques années d'enseignements, il décide de se consacrer à l'écriture en 1990 après une expérience mystique dans le désert du Sahara qui change sa vie. Depuis cette époque, il est l'auteur de nombreuses pièces de théâtre souvent primées, de nouvelles et de romans plébiscités par le public et les critiques.

« La philosophie prétend expliquer le monde, le théâtre le représenter. Mêlant les deux, j’essaie de réfléchir dramatiquement la condition humaine, d’y déposer l’intimité de mes interrogations, d’y exprimer mon désarroi comme mon espérance, avec l’humour et la légèreté qui tiennent aux paradoxes de notre destinée. Le succès rend humble : ce que je croyais être mon théâtre intime s’est révélé correspondre aux questions de beaucoup de mes contemporains et à leur profond désir de réenchanter la vie". Eric-Emmanuel Schmitt

Madame Pylinska et le secret de Chopin, DERNIERE CREATION POUR Le theatre ECRITE ET JOUEE PAR ERIC-EMMANUEL sCHMITT au theatre rive gauche, est REPORTEE :

À la fois pédagogique et intime, ce récit initiatique poursuit la démarche entamée par l’écrivain dans Ma vie avec Mozart, immense succès d’édition international : les grands compositeurs ne sont pas que des compositeurs, mais des guides spirituels qui nous aident et nous apprennent à vivre… Le spectacle, joué par l’auteur lui-même, mêle musique et théâtre car Nicolas Stavy, pianiste de réputation internationale, Prix Chopin à Varsovie, interprète des œuvres du génie franco-polonais. Madame Pylinska, quel est le secret de Chopin ? Il y a des secrets qu’il ne faut pas percer mais fréquenter : leur compagnie vous rend meilleur ; en suivant les cours de la tyrannique Madame Pylinska, le jeune Éric-Emmanuel cherche à comprendre le mystère de la musique de Chopin. La Polonaise a de surprenantes façons d’expliquer le génie du musicien et la leçon de piano devient peu à peu apprentissage de la vie et de l’amour.

