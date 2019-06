Les petites scènes en ville à Guingamp du 3 au 9 juin 2019

Sortie des murs du théâtre et s’installer en pleine aire en centre ville de Guingamp, c’est l’un des objectifs des p’tites scènes en ville, nouvelle édition avec la Compagnie Grégoire and Co.

L'entretien du jour avec Sylvie LE QUERE, directrice artistique et choregraphe au sein de la compagnie Costarmoricaine