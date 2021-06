Les petits chanteurs de Saint-Etienne : rencontre avec Marie et Adèle

Les petits chanteurs de Saint-Etienne viennent de fêter leur dix ans. Ils sont basés à l'institution Saint-Paul, assurent le service liturgique dans les grandes occasions de la vie du diocèse, donnent des concerts avec un très large répertoire sacré et profane. Ils sont une trentaine qui vivent une expérience forte pendant leurs années de collège : exigence et plaisir de chanter, vie de groupe et solidarité, c'est une belle aventure !

Marie et Adèle sont en terminales et elles ont choisi de rester après la troisième. Elles nous partagent leur joie de chanter, elles témoignent de leur foi qui a grandi au fil des années et nous offrent même le cadeau de leurs voix, en direct !

Pour tous renseignements, rendez-vous sur le site "Les petits chanteurs de Saint-Etienne".

Vidéo de présentation des Petits chanteurs au printemps 2021

https://www.youtube.com/watch?v=ngrLIyUSTMA