Les pipelettes de Saint Louis sont de retour dans le studio de RCF Sarthe

Les pipelettes de Saint Louis sont de retour sur RCF Sarthe, et cette fois-ci en studio. Avec elles, on fait le point sur ce que la crise du Covid-19 a changer dans la vie, dans l'organisation du collège St Louis. Et puis fin de saison oblige, avec Louise, Chloé, Jade et Célestine ont fait le bilan de cette enrichissante saison de radio. Tous ,les détails au micro de leur professeur et responsable du club radio de St Louis, Mme Heux.