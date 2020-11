Les Poly Sons

Cristina Rodriguez est à la tête de l’ASBL Musicanto. Cette pianiste et pédagogue a obtenu deux masters à l’Institut supérieur de musique et de pédagogie (IMEP) de Namur, en piano et en éducation musicale.



Elle a suivi la formation «À cœur joie» à Floreffe pour chef de chœur.



Elle adore partager des joies de la musique avec les enfants. Son répertoire navigue dans les compositeurs pour enfants comme Anne Sylvestre, Aldebert, Henri Dès, André Borbé, Yves Duteil ou encore les Magigoulus.



Un concert est habituellement proposé en fin d’année scolaire, mais il a dû être annulé cette fois.



Les cours sont ouverts aux jeunes de 6 à 12 ans. Ils se tiennent les mercredis, de 17h30 à 18h30, au centre d’art d’Yvoir, rue de la Fenderie, 33.