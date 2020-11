Les pub quiz pour vos visios du week-end et Gaël, en stage dans un collège

Un principe simple : des questions plus ou moins malines, des participants plus ou moins rapides, une connexion Internet qui tient la route et vous avez tous les ingrédients pour un bon pub quiz ! À agrémenter bien sûr de supers petites recettes écolos et économiques qu'on vous délivrait la semaine dernière...

"J'ai été étonné par le sérieux des élèves par rapport à tout ça !"

Gaël, en stage dans un collègue grenoblois, revient sur ses premières impressions et la manière dont les différents acteurs du collège gèrent les règles sanitaires.