Les Randos de Bethanie 2017

12eme édition des Randos de Bethanie ce week end, elles sont organisées comme chaque année par la plus grosse structure ardèchoise du secteur de l'accueil des personnes en situation de handicap. Au menu : convivialité, échanges, lien, partage et sport avec des parcours pédestres mais aussi cyclistes, expositions, animations, le tout fortement en lien avec les journées du patrimoine et avec une randonnée "délocalisée" dés le samedi.



Pour nous présenter la manifestation, Rémy BAUER directeur général est au micro de Vincent GUIGON.