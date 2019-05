Les 7,8 et 9 juin prochains, va se dérouler, de 10h à 18h, une manifestation culturelle nationale qui vise à ouvrir et à promouvoir l'accès aux jardins publics et privés : Les "Rendez-vous au jardin".

Une initiative du Ministère de la Culture à laquelle va participer, pour la première fois, un jardin privé de Poligny.