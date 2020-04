Les retraités en colocation face au COVID-19

Petit historique du projet «Ages et Vie »…



« Nous avions envie de maisons authentiques, à taille humaine, intergénérationnels et accessibles à tous financièrement. Des lieux situés au cœur des villages ou des quartiers, dans lesquels les personnes âgées dépendantes continuent de vivre normalement en se sentant vraiment chez elles. Pour qu’elles puissent garder leur rythme de vie, nous avons mis en place un accompagnement personnalisé, qui leur permet de conserver leurs repères et leurs habitudes (les horaires de coucher, de lever, de déjeuner, ou de dîner).

Nous nous sommes inspirés de l’organisation d’un habitat traditionnel tel qu’ont pu le connaître les anciens. Souvent une pièce principale accueillait le fourneau (aujourd’hui la cuisine) et une grande table autour de laquelle tout le monde se retrouvait (les familles étaient souvent nombreuses à l’époque), accueillante pour les visiteurs. Nous voulions une vraie maison, avec toutes les pièces de vie que l’on trouve habituellement : une cuisine et un salon commun, des chambres..., et l’idée de colocation s’est imposée naturellement. Elle nous permettait de conserver ces notions de domicile et d’ambiance familiale.

La première maison Ages & Vie a vu le jour en 2008 à Montfaucon (à côté de Besançon), et depuis nous avons construit 60 colocations sur l’ensemble de la Bourgogne Franche-Comté. Nous y accueillons environ 400 personnes âgées en perte d’autonomie. Notre objectif est de nous développer sur l’ensemble du territoire : nous avons plus de 300 projets de construction dans toute la France jusqu’en 2024. Cela représente 2400 domiciles partagés et la création de 1000 emplois directs. Une colocation est un grand appartement d’environ 300 m2 qui accueille 7 ou 8 personnes âgées ou handicapées. »



Au vu de la crise sanitaire actuelle, comment les maisons s'organisent ?



« Notre dispositif original s’adapte plutôt bien à cette situation inédite. En première ligne pendant l’épidémie de coronavirus : nos auxiliaires de vie. Elles sont à leur poste, avec constance et courage. Je veux leur rendre hommage car dans les médias, on parle beaucoup des soignants (médecins, infirmières), mais les auxiliaires de vie elles aussi prennent soin des personnes âgées et les protègent contre le virus.

Au nom d’Ages & Vie, je tiens à les remercier du fond du cœur. A 99,9%, elles sont à leur poste. Quelques-unes sont malades du virus ou suspectées de l’être (4 à l’heure où j’écris ces lignes), mais chacun et chacune est motivé et professionnel, conscient de ses responsabilités.

Nos équipes continuent de s’occuper de l’ensemble de nos colocataires ; nous essayons de changer le moins possible la vie de la maison, tout en appliquant les mesures barrières contre le virus et les consignes sanitaires. Les auxiliaires de vies assurent : l’aide au lever, au coucher, l’aide à la toilette, aux déplacements, la préparation et la prise des repas, le ménage, et l’entretien du linge.

Les personnes dépendantes dans nos maisons sont confinées mais elles ne sont pas isolées ! Elles et ils ont besoin de se sentir soutenu par la population (tout autant que les infirmières).

Nos auxiliaires de vie peuvent également compter sur nos salariés au siège de Besançon. Ages & Vie s’adapte à cette situation inédite : en lien permanent avec les maisons, ils sont mobilisés (en télétravail) pour assurer le soutien moral et logistique. Dans notre entreprise, tout le monde travaille. »



Les auxiliaires de vie vivent-elles/ils toujours avec les colocataires ?



« Dans l’organisation Ages & Vie, les auxiliaires de vie sont la clé de voute de notre dispositif d’accompagnement. Elles assument des responsabilités importantes, leur disponibilité et leur polyvalence sont fondamentales. C’est pourquoi parmi nos équipes, des auxiliaires de vie habitent (avec leurs familles) à l’étage des colocations dans des logements de fonction bien distincts.

L’équipe d’auxiliaires de vie qui habitent à l’étage des colocations est disponible sept jours sur sept. Mais tout le monde ne « vit » pas ensemble, et au même rythme, chacun à son logement : au rez-de-chaussée les colocataires à l’étage les auxiliaires de vie. L’architecture de nos maisons est pensée pour préserver l’intimité de chacun (par exemple : les accès sont différents). Les auxiliaires de vie travaillent selon un planning à 35h hebdomadaire ; comme tout professionnels, elles(ils) distinguent bien leur temps de travail (ou d’astreinte) de leur temps de repos. »





Avez-vous eu des consignes de l'Agence Régionale de Santé ? Ou autre?



« Nous appliquons (et même anticipons) les consignes en temps réel.

La sécurité des personnes âgées dans nos maisons est au cœur de nos priorités, et l’épidémie qui touche actuellement notre pays, nous pousse à être toujours plus réactifs dans la mise en place de solutions pérennes qui permettent d’assurer la sureté de nos colocataires. Notre objectif est de ne pas laisser entrer le virus dans nos colocations, nous veillons à ce que les mesures barrière soient une véritable obsession !

Nous savons que le risque est fort, c’est pourquoi nous faisons tout pour éviter que le virus rentre dans nos colocations : nous appliquons strictement les consignes sanitaires (port de masque, gants, blouse jetable…), et l’accès à nos colocations est réglementé (les seules personnes qui peuvent encore accéder à nos colocations sont les professionnels de santé). Et si un cas est suspecté (c’est à ce jour le cas dans 4 maisons sur 35), nous plaçons chaque personne âgée en confinement strict dans sa chambre. »







Concernant les visites des proches…On imagine qu'elles sont annulées. Alors comment s'organisent les équipes pour maintenir le lien entre résidents et familles ?



« Les visites des familles sont proscrites, seuls les professionnels de santé et nos auxiliaires de vie peuvent entrer dans nos colocations. Nos colocataires sont confinés, mais ils ne sont pas isolés : nous multiplions les initiatives pour renforcer le lien.



Nous avons lancé trois opérations :

· Distribution de tablette : nous avons décidé d’équiper chaque maison Ages & Vie d’une tablette numérique. Ce nouvel outil à la disposition des colocataires et des auxiliaires de vie permettra de partager des photos et d’organiser des visioconférences.



· « # Confinés, mais en bonne santé » : Nous encourageons nos auxiliaires de vie à partager des photos et à donner des nouvelles de nos colocataires à leurs familles et proches. Les messages sont diffusés sur notre site internet et sur les réseaux sociaux.



· « # Des Dessins Pour Garder Le Lien » : nous demandons aux petits- ou arrière-petits-enfants des personnes âgées habitant dans nos maisons Ages & Vie, mais aussi tous les enfants qui le souhaitent, d’envoyer via les réseaux sociaux des dessins aux personnes âgées dépendantes confinées dans nos maisons habituellement ouvertes sur l’extérieur. »





Deux maisons devaient être prochainement inaugurées en Saône et Loire, qu'en est-il ?

Trois colocations Ages & Vie devaient ouvrir prochainement en Bourgogne Franche-Comté, une à Beure près de Besançon, et deux en Saône-et-Loire : à Marmagne et à Saint-Léger-sur-Dheune.

Nous avons proposé aux Agences Régionales de Santé la mise à disposition de ces maisons. L’ARS de Bourgogne s’est montré intéressée par nos deux maisons en Saône-et-Loire, nous sommes en train de voir comment mettre en place cela.







A ce jour, « Ages et Vie » compte près de 50 colocations en Bourgogne Franche-Comté.