Le mensonge n'est jamais la meilleure des solutions. Et reconnaître ses fautes ou son ignorance est une preuve de respect et d'intelligence. Ce sera là, une leçon de vie pour le trés jeune Francisco, prêt à tout pour aider son grand-père à trouver du travail. Et c'est Sylvie Pigé qui nous conte leur histoire.



Références : "Les saisonniers" - Eve Bunting - Les éditions du Seuil