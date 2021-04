les sorties proposées aux adhérents de l’association APF France Handicap

Comme évoqué dans notre précédente émission, l’association APF France Handicap a 3 missions. Nous avons approfondi la mission de représentation et revendication et aujourd’hui nous mettons en avant le développement et la dynamisation.



La délégation d’Indre-et-Loire, à travers cette mission, a créé un groupe proposant des sorties aux adhérents, car il est vrai que la culture et les loisirs ont une place importante dans notre vie quotidienne.