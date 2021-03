Nous accueillons aujourd'hui Monsieur Pierre Tricot qui est aveugle. Il est administrateur national de l'association Valentin Haüy, vice-président du comité de l'association et correspondant en Touraine à l'accessibilité physique (dans les bâtiments), de la voirie et des transports .



Avec lui nous aborderons les techniques de guidage pour les personnes déficientes visuelles.

Notamment, comment faut-il s'y prendre pour accompagner dans la rue un déficient visuel avec respect et sans l'effrayer, ce que nous pourrions un jour être amener à faire en tant que personne voyante et aussi ce qu'il ne faut surtout pas faire.