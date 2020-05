Les travaux de l'église de Fay-en-Montagne (R)

Tout peut s'accomplir dans la vie : si, avec d'autres, on a le courage de le rêver, l'intelligence d'en faire un projet réaliste et la volonté de voir ce projet mené à bien : Jean-Marie Bailly Maire de Fay-en-Montagne, soutenu par son équipe municipale et les Montis-Fagussines (habitants de Fay) se sont lancés dans la réfection de l'église située au cœur du premier plateau jurassien.