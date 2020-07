Les Troubadours de la Joie 2

Fidèles à notre rendez-vous de la Joie, nos Amis Lili Cros et Thierry CHAZELLE, sont bien là pour une nouvelle séquence, avec ce petit quelque chose de Frédéric et Garance, personnages incontournables du film « Les enfants du Paradis »

Écoutez et ressentez combien la Joie est une force qui nous aide à surmonter, dans le temps, les moments difficiles